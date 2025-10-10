Haberler

Azerbaycan, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlamaya yönelik anlaşmanın ardından açıklama yaparak, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve bölgedeki barış çabalarının önemine vurgu yaptılar.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanmasına yönelik anlaşmaya varılmasının memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkesin tesis edilmesini, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasının önünün açılmasını, ayrıca Gazze'ye engelsiz insani yardımın ulaştırılması ve bölgenin yeniden inşası için elverişli koşullar oluşturulmasını mümkün kılan bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Umuyoruz ki, anlaşmanın tüm aşamaları layıkıyla yerine getirilecek, bölgede adil ve kalıcı barış için çabalar güçlendirilecektir. Bu sonuç için ABD, Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunu takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı! Başsavcılık izin istedi
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Tanımak neredeyse imkansız! 32 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.