Haberler

Azerbaycan, Trump'ın "Gazze Barış Kurulu" davetini kabul etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olma davetini kabul etti. Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Barış Kurulu üyeliğinin resmi teyit mektubunu ABD'ye göndereceğini bildirdi.

Azerbaycan hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olma davetinin kabul edildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu'na katılan ülkelere her gün bir yenisi ekleniyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Ocak'ta Barış Kurulu adlı uluslararası bir organizasyonun kurulması yönünde karar aldığını duyurduğu ve bu kapsamda Azerbaycan'ı da konseye kurucu üye olmaya davet ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Azerbaycan daveti kabul etmiş ve ABD'ye Barış Kurulu'nun kurucu üyesi olma niyetini iletmiştir. Azerbaycan'ın Barış Kurulu üyeliğinin resmi teyit mektubu ABD'ye gönderilecek ve gerekli prosedürler çerçevesinde uygun adımlar atılacaktır. Azerbaycan, her zaman olduğu gibi uluslararası iş birliğine, barışa ve istikrara aktif olarak katkıda bulunmaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler