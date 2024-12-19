Üye Girişi
Haberler
Putin, İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde ateşkes için görüşmeye hazır olduğunu söyledi
Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Sisi için kullandığı ifade zirveye damga vurdu
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki Türkiye detayı dikkat çekici
Yayınladıkları Suriye bayrağındaki "Türkiye" detayı dikkat çekici
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu

Azerbaycan, Filistin'e 2 Milyon Dolar Yardım Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, D-8 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Filistin krizinden etkilenen halk için 2 milyon dolar insani yardım sağlanacağını duyurdu. Asadov, barışçıl bir siyasi sürecin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, D-8 Zirvesi'nin "Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum"da yaptığı açıklamada, " Azerbaycan, Filistin'deki kardeşlerimize maddi yardımda bulunuyor. Ülkemiz bu krizden etkilenen Filistin halkına insani yardım sağlamak için 2 milyon dolar ayırdı" dedi.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin "Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum"unda konuştu. Asadov, halihazırda Orta Doğu'da devam eden krizin derin endişe kaynağı olduğunu belirtti. Gazze ve diğer Filistin topraklarında on binlerce masum insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan krizin insani sonuçlarının kritik seviyeye ulaştığını belirten Asadov, "Bu bakımdan daha fazla kan dökülmesini önlemek için acil tedbirlerin alınması gerekiyor. İslam dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Azerbaycan, bu zor dönemde Gazzelilerle dayanışmasını ifade ediyor. Şiddetin artışını, orantısız güç kullanımını ve sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Belirtmek istiyorum ki, Azerbaycan, Filistin'deki kardeşlerimize maddi yardımda bulunuyor. Ülkemiz bu krizden etkilenen Filistin halkına insani yardım sağlamak için 2 milyon dolar ayırdı. Ayrıca Azerbaycan, Filistin'de 600 öğrenciye eğitim verecek bir okulun inşası için de fon ayırdı" dedi.

İnsani yardımın yanı sıra Azerbaycan'ın Filistin'e uluslararası destek sağlamak için de öncü bir rol oynamakta olduğunu belirten Asadov, "Bu bağlamda birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptık. Bunların arasında İslami Mali Güvenlik Ağı'nın kurulmasına ve Kudüs'ün kalkınmasına destek olmak amacıyla Bağışçı Konferansı'nı öne çıkarmak istiyorum. Durumun gerginleşmesinin etkileri, ne yazık ki sadece Gazze ve Filistin ile sınırlı değil, küresel güvenlik ve istikrar açısından da ciddi bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

"Barışçıl bir siyasi süreç teşvik edilmelidir"

Gerilimin bölgeye yayılma riskinin büyük endişe kaynağı olduğunu belirten Asadov, "Azerbaycan olarak, tüm tarafları temkinli davranmaya ve durumun daha da gerginleşmesine yol açabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyorum. Uluslararası toplumu ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sağlanması ve çatışmanın nedenlerinin ortadan kaldırılması için birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Krizden diplomatik çıkış yolları bulmak için barışçıl bir siyasi süreç teşvik edilmelidir" dedi.

Sorunun iki devlet ilkesine dayalı ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması çözümünü de kesin ve kararlı bir şekilde desteklemekte olduklarını belirten Asadov, "Azerbaycan, diyalog ve uzlaşmayı teşvik eden ve İsrail-Filistin çatışmasına adil ve sürdürülebilir bir çözümü destekleyen çabalara bağlı kalmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - KAHİRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Putin ateşkes için İstanbul'da varılan anlaşmaları işaret etti
img

Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı
img

Suriyeli berber, müşterilerinin aklını aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temizlik görevlisi ameliyata girdi iddiası: Görüntüler ortaya çıktı
Temizlik görevlisi ameliyata girdi, bir de poz verdi
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

Inter Udinese CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cercle Brugge hangi ülkenin takımı? 21 Aralık en uzun gece mi? A Spor CANLI izle! (BUCASPOR GÖZTEPE) 19 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Konca Kuriş kimdir, Konca Kuriş'i kim, neden öldürdü? Nacional Benfica maçı neden ertelenmişti, maç maç kaç kaçtı? Nacional Benfica CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Nacional Benfica maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bucaspor Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bucaspor Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 1 TL kaç Suriye lirası ediyor? 20 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 20 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.