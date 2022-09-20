Azerbaycan, Ermenistan'a 95 askerin cansız bedenini iade etti

Azerbaycan, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla sınırında başlayan çatışmalarda hayatını kaybeden 95 Ermeni askerin cansız bedenini Ermenistan'a iade etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 12-14 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik provokasyonların önlenmesi sonucunda hayatını kaybeden 95 Ermeni askerinin cansız bedenlerinde yapılan kontrollerde darp izlerine rastlanmadığı ve Ermenistan tarafına teslim edildiği bildirildi.

Komisyon, Ermenistan askerlerinin cenazelerinin karşı tarafa teslim edilmesi sürecinin devam edeceğini belirtti. Azerbaycan daha önce 32 Ermeni askerinin cenazesini karşı tarafa teslim etmişti.

Ermenistan'ın provokasyonları

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül'den itibaren Azerbaycan-Ermenistan sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlarda bulunmuştu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 79 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 282 askerin ise yaralandığı belirtilmişti. Ermenistan ise ölü ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu. - BAKÜ