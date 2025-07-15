Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından "15 Temmuz" paylaşımı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'yi kutladığı mesajında, "15 Temmuz 2016, Türk halkının devlet ve milli iradesini kararlılıkla savunduğu şanlı bir tarihtir" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2016, kardeş Türk halkının devlet ve milli iradesini kararlılıkla savunduğu şanlı bir tarihtir. Bugün, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerimizi derin saygı ve minnetle anıyoruz. Kahraman Türk halkının birliği ve iradesi sayesinde yazılan bu destan, barışa, istikrara ve ortak değerlerin korunmasına bir katkıdır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ