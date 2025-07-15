Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından "15 Temmuz" paylaşımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'yi kutladığı mesajında, "15 Temmuz 2016, Türk halkının devlet ve milli iradesini kararlılıkla savunduğu şanlı bir tarihtir" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'yi kutladığı mesajında, "15 Temmuz 2016, Türk halkının devlet ve milli iradesini kararlılıkla savunduğu şanlı bir tarihtir" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı. Yapılan paylaşımda, "15 Temmuz 2016, kardeş Türk halkının devlet ve milli iradesini kararlılıkla savunduğu şanlı bir tarihtir. Bugün, darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerimizi derin saygı ve minnetle anıyoruz. Kahraman Türk halkının birliği ve iradesi sayesinde yazılan bu destan, barışa, istikrara ve ortak değerlerin korunmasına bir katkıdır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi

Muzaffer Nine birikimini teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.