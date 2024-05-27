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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Mersin'deki Zincirleme Kazada Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Mersin'de dün meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Mersin'de dün meydana gelen zincirleme kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Azerbaycan, Mersin'de dün meydana gelen zincirleme kaza için taziye mesajı yayımladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan mesajda, "Mersin karayolunda çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan kaza haberini derin üzüntüyle karşıladık. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice mevkiinde dün 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi ölmüş, 39 kişi yaralanmıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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