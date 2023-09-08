Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Sorumsuz Davranışlarının Önlenmesi İçin Tedbirlerin Alınması Gerektiğini Bildirdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı diplomatlara bölgedeki durumla ilgili verilen brifingde, Ermenistan'ın sorumsuz davranışlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yabancı diplomatlara bölgedeki durumla ilgili verilen brifingde, Ermenistan'ın sorumsuz davranışlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığında, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın özel görevlerdeki temsilcisi Elçin Amirbeyov'un katılımıyla Azerbaycan'da faaliyet gösteren yabancı diplomatlara bölgedeki durumla ilgili brifing verildi.

"Ermenistan varılan tüm anlaşmalara zarar veriyor"

Rusya, ABD, Avrupa Birliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gibi çeşitli uluslararası aktörler aracılığıyla yürütülen tüm karşılıklı temaslarda Ermenistan'ın gerçek müzakerelerden kaçtığı belirtilerek, Ermenistan'ın samimiyetsiz davranışlar sergilediği ve daha önceden varılan tüm anlaşmalara zarar verdiği kaydedildi.

" Ermenistan'ın hedefi Azerbaycan topraklarında ayrılıkçılığı sürdürmektir"

Ermenistan'ın esas amacının Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan ayrılıkçı güçleri ideolojik, siyasi, askeri, mali ve diğer yollarla desteklemek olduğu ve bu amaçla Ermenistan'ın zaman kazanmak için müzakerelerin her yönünde ilerlemeyi sağlayacak gerçek adımlardan kaçındığının altı çizildi.

"Yasadışı bir oluşumun sözde 'seçimi' son derece provokatif bir harekettir"

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımasına rağmen, ülkenin çeşitli uluslararası kuruluşlarda akredite diplomatik misyonlarının Karabağ'daki yasadışı rejim adına çeşitli türde belgeler dağıtmaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca bu yasadışı örgütün planladığı sözde "başkanlık seçimlerinin" son derece provokatif bir adım olduğu, Azerbaycan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bu kadar açık bir şekilde ihlali hiçbir koşulda kabul edilebilir olmadığı kaydedildi.

"Ermenistan yeni askeri provokasyonlar yapmaya hazırlanıyor"

Son günlerde Azerbaycan- Ermenistan sınırında ve Karabağ bölgesinde askeri haraketliliğin ve çalışmaların artmasıyla birlikte, Ermenistan'ın yeni askeri provokasyonlar yapmak için açıkça yeni hendekler kazdığı, tahkimatlar inşa ettiği, askeri personel ve ekipman topladığına vurgu yapıldı.

"Ermenistan Laçın yolunu yasadışı askeri ve diğer amaçlarla kullandı"

Ermenistan'ın yaklaşık 2,5 yıl boyunca Laçın yolunu yasa dışı askeri ve diğer amaçlarla kullandığı ve Azerbaycan'ın bu konudaki hiçbir çağrısının dikkate alınmadığı diplomatların dikkatine sunuldu. Bu nedenle Azerbaycan tarafından bu yolun kötüye kullanılmasını önlemek ve aynı zamanda yasal, şeffaf ve düzenli bir sınır geçişi sağlamak amacıyla 23 Nisan 2023'te söz konusu yolda sınır geçiş noktasının kurulduğu ve tüm suçlamalara rağmen sınır geçiş noktasının çok hassas koşullar altında bile çalıştığı belirtildi.

" Ermenistan, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyası yürütüyor"

Ermenistan'ın devletleri ve uluslararası kuruluşları suiistimal etmek için tüm imkanları kullanarak, bölgede "abluka" ve "insani krizin" varlığına dair asılsız iddialarla Azerbaycan'a karşı dünya çapında bir karalama kampanyası yürüttüğü kaydedildi.

" Ermenistan'ın alternatif yolların eş zamanlı kullanımına ilişkin müzakerelerden kaçınıyor"

Moskova'da 25 Temmuz'da düzenlenen üçlü dışişleri bakanları toplantısında Rus tarafının önerisiyle alternatif yolların aynı anda kullanılması konusunun görüşüldüğü ve Azerbaycan'ın bu öneriyi olumlu karşıladığı ifade edildi. Ermenistan'ın ise somut tartışmalardan bariz bir şekilde kaçındığı ve görüşmenin ertesi gün Ermenistan tarafından başka bir provokasyon yapılarak Laçın yoluna "insani yardım konvoyu" gönderdiği aktarıldı. Ermenistan'ın bu girişiminin, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi ve bu yönde daha ileri adımlara zemin hazırlamayı amaçlayan açık bir provokasyon olduğu belirtildi.

"Ermenistan'ın sorumsuz davranışlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir"

Ermenistan'ın yaptığı provokasyonların normalleşme sürecini olumsuz etkilediğine vurgu yapılarak, bu durumun uluslararası aktörlerin bu yöndeki çabaları baltaladığı ifade edildi. Ayrıca, Ermenistan'ın sorumsuz ve yapıcı olmayan davranışlarından kaynaklanan riskleri ve tehditleri yeterince anlamak gerektiği ve Ermenistan'ın bu tür eylemlerden kaçınması için uygun tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Azerbaycan'ın barış sürecine ne kadar bağlılığı olduğunun Kasım 2020'den bu yana attığı adımlarla kanıtlamış olduğu belirtildi. Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya kararlı olduğunun da altı çizildi. - BAKÜ