Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın BMGK'yi kullanma girişimi başarısız oldu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) kullanma girişiminin başarısız olduğunu açıkladı. Açıklamada, Ermenistan'ın BMGK'yi manipülasyon için kullanmasının yıkıcı ve etkisiz olduğu belirtildi. Türkiye'nin ve BMGK üyesi birçok ülkenin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin ihtiyaçlarının karşılanması için yaptığı dürüst yaklaşımların takdirle karşılandığı ifade edildi. Azerbaycan'ın barış ve istikrar için yapıcı etkileşimde bulunmaya hazır olduğu vurgulandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Ermenistan'ın şantaj kampanyası için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) kullanma girişimi bir kez daha başarısız oldu" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ermenistan'ın Laçın'daki kontrol noktasıyla ilgili iddialarına yönelik yapılan görüşmelere dair yazılı açıklama yaptı. Ermenistan'ın BMGK'yi kendi şantaj kampanyası için kullanma girişiminin başarısız olduğu, Ermenistan'ın BMGK'yi bu tür manipülasyonlara sürüklemesinin son derece yıkıcı ve etkisiz olduğu belirtildi. Ermenistan'ın sorunları çözme yolunun yapıcı etkileşimden, uluslararası yasal yükümlülüklerin dürüst bir şekilde yerine getirilmesinden geçtiğini anlaması gerektiğinden söz eden açıklamada, BMGK'nin birçok üyesinin de aynı çözüm yollarına dikkat çektiği kaydedildi.

"Türkiye'nin ve BMGK'nin dürüst yaklaşımları takdirle karşılandı"

Açıklamada Türkiye'nin ve BMGK üyesi birçok ülkenin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin ihtiyaçlarının karşılanması için Ağdam-Hankendi yolunun kullanılmasına ilişkin yaptığı dürüst yaklaşımların takdirle karşılandığı belirtildi. BMGK görüşmelerinde Azerbaycan'ın Ağdam-Hankendi yolunu kullanma önerisinin uluslararası toplum tarafından bir kez daha olumlu karşılandığı vurgulandı. Açıklamada, "Bu görüşmeler, Azerbaycan'ın Karabağ'a yasal ve şeffaf bir şekilde malların teslim edilmesini sağlamak için Ermenistan'ın koyduğu engellerin kararlı bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiğini gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

Bazı üye devletlerin Azerbaycan'ın meşru güvenlik sorunlarını tanımasının, bölgedeki bazı zorlukların ortadan kaldırılmasına yönelik atılan umut verici bir adım olduğu belirtildi.

"Barış ve istikrar için yapıcı etkileşimde bulunmaya hazırız"

Azerbaycan'ın Ermenistan'a egemenliğin karşılıklı tanınması, devletlerarası saygı, toprak bütünlüğü ve iki ülke sınırlarının dokunulmazlığı temelinde barış teklifinde bulunduğu hatırlatıldı. Azerbaycan'ın ayrıca ilgili tüm uluslararası insan hakları mekanizmalarına ve Karabağ'da yaşayan Ermeni asıllı sakinlerin hak ve özgürlüklerine yönelik uluslararası mekanizmalara uygun yeni bir entegrasyon politikası yürüttüğü kaydedildi. Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü BM tüzüğüne ve uluslararası hukuka bağlı tüm yasal yollarla korumaya karalı olduğu da vurgulandı. Açıklamada, Azerbaycan'ın bölgede normalleşmenin ilerletilmesiyle ilgilendiği, bu kapsamda tüm taraflarla uzun zamandır beklenen barış ve istikrar için "yapıcı etkileşimde bulunmaya hazır olduğu" ifade edildi. - BAKÜ