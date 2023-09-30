Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni provokatörlere tepki gösterdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermeni provokatörler tarafından Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'a yönelik gerçekleştirilen sözlü saldırıyı kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından, ABD'de gerçekleşen Ermeni provokatörlerin saldırısına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, ABD'nin Los Angeles kentinden yaşanan son olayların Ermenistan'ın etnik nefret ve hoşgörüsüzlük politikasının somutlaşmış hali olduğu belirtilerek, Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı bu gibi saldırıların özellikle 2'nci Karabağ Savaşı ve Karabağ'da düzenlenen terörle mücadele operasyonun ardından daha da arttığı ve sistematik hale geldiği vurgulandı. Bu tür saldırıların artmasının ciddi bir tehdit kaynağı haline geldiği vurgulanan açıklamada, konferansa katılan radikal Ermeni grupların saldırısının şiddetle kınandığı belirtildi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının başarısızlığını ve Karabağ'daki yasadışı rejimin çöküşünü hazmedemeyen radikal Ermeni azınlık temsilcilerinin bu tür saldırılarının cezalandırılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Bu saldırı örneğinde radikal Ermeni grupların ırk ayrımcılığı, nefret söylemi ve şiddet gibi unsurları içeren davranışları uluslararası toplum tarafından şiddetle kınanmalı ve bu tür eylemlerin önlenmesi için ilgili devlet kurumları tarafından gerekli adımlar atılmalıdır" ifadelerini yer verildi.

Ermeni provokatörler ABD'deki konferansı engellemeye çalıştı

ABD'nin Los Angeles kentinde bir grup Ermeni provokatör, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ve Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'un Güney California Üniversitesi'nde katıldığı "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" adlı konferansı önce engellemeye çalışmış, ardından da sözlü saldırıda bulunmuşlardı. Polis ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan Ermeni provokatörler, yeniden binaya girmeye çalışırken polis ve güvenlik güçleriyle arbede yaşanmıştı. - BAKÜ