Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 31 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaret sırasında ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un, 31 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 31 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 31 Temmuz 2023 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, dost ve kardeş Azerbaycan'la ikili ilişkilerimiz ve işbirliğimizin çeşitli veçhelerinin ele alınmasının yanı sıra, bölgemizde yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA