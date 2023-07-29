Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, ikili ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

AZERBAYCAN Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 31 Temmuz'da ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, dost ve kardeş Azerbaycan'la ikili ilişkilerimiz ve iş birliğimizin çeşitli veçhelerinin ele alınmasının yanı sıra, bölgemizde yaşanan gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.