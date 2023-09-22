Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bayramov ile görüşerek hediye için teşekkür etti.