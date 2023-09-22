Azerbaycan Dışişleri Bakanı Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bayramov ile görüşerek hediye için teşekkür etti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Türkevi'ne Karabağ halısı hediye etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı'ndan sonra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.
Bayramov, görüşme sırasında Türkevi'ne Karabağ'a özel desenlere sahip bir ipek halı hediye etti.
Fidan, Türkevi'ne hediye edilen halı için Bayramov'a teşekkür etti.