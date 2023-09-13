Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık nefret suçudur

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın nefret suçu olduğunu belirtti ve ifade özgürlüğü adı altında dünyanın bazı yerlerinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ifade özgürlüğü adı altında dünyanın bazı yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ve ona saygısızlık yapılmasının "nefret suçu" olduğunu söyledi.

Bayramov, Cenevre'de devam eden BM İnsan Hakları Konseyinin 54'üncü Olağan Oturumu kapsamında konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve diğer uluslararası belgelerde yer alan insan haklarının temel ilkelerini koruduğunu belirten Bayramov, sürdürülebilir barış, kalkınma ve tüm insanların refahı için insan haklarının tam olarak hayata geçirilmesinin şart olduğuna inandıklarını kaydetti.

Bayramov, Azerbaycan'ın insan haklarına olan bağlılığından taviz vermediğini ve bu alanda reformlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Hoşgörüsüzlük, ayrımcılık, İslamofobi ve nefret söylemlerindeki artıştan endişe duyduklarını dile getiren Bayramov, "Bu tutumlar toplumlarımızın uyumu, güvenliği ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. İfade özgürlüğü adı altında dünyanın bazı yerlerinde Kur'an-ı Kerim yakılması ve ona saygısızlık yapılması kabul edilemez ve nefret suçu teşkil etmektedir. Bu olayların etkili bir şekilde önlenmesi ve bunlara karşı mücadele, ortak uluslararası çabalar gerektirir." diye konuştu.

"Ermenistan'daki tüm Azerbaycan yerleşim yerleri ve yer adları yeniden adlandırıldı"

Bayramov, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediğini vurguladı.

Ermenistan'ın 1987'den 1991'e kadar uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek 200 bin Azerbaycanlıyı vatanlarından zorla sürgüne yolladığını aktaran Bayramov, "Ermenistan'daki tüm Azerbaycan yerleşim yerleri yeniden adlandırıldı, tarihi ve kültürel mirasımız kasten hedef alındı, tahrip edildi ve yok edildi." dedi.

Bayramov, sınır dışı edilen Azerbaycanlıların ana vatanlarına güvenli ve onurlu dönüşünün sağlanması yönünde defalarca çağrı yapıldığını ancak Ermenistan'ın bu çağrıyı reddettiğini anlattı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ve ilgili BM uzmanlarından sürgüne yollanan Azerbaycanlıların haklarının ele alınmasını beklediklerini kaydeden Bayramov, Azerbaycanlılara karşı uluslararası insan hakları hukukunu ağır şekilde ihlal ettiği için Ermenistan yönetiminin uluslararası sahnede hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Ermenistan saldırgan politikalardan vazgeçmeli

Bayramov, Ermenistan'ın "intikamcı" bir zihniyetle normalleşme süreci kapsamındaki taahhütlerinden kaçmaya çalıştığını söyledi.

Ermenistan'ın aktif olarak etnik nefreti teşvik ettiğini, gerçekleri çarpıttığını ve Ermenileri manipüle ettiğini belirten Bayramov, "Azerbaycan, bu kritik dönemde uluslararası toplumdan, Ermenistan'ı sorumsuz davranışlar ve saldırgan politikalarından vazgeçmeye, çatışma sonrasında ortaya çıkan zorluklarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırma konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.