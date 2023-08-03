Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı Louis Bono'yu kabul etti. Görüşmede, bölgedeki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, müzakerelerin mevcut durumu ve perspektifleri ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanlığı Kafkasya Müzakereleri Başdanışmanı Louis Bono'yu kabul etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, bölgedeki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, müzakerelerin mevcut durumu ve perspektifleri ele alındı.

Bayramov, Ermenistan'ın yükümlülüklerine aykırı olarak silahlı güçlerini Azerbaycan topraklarından tamamen çekmediğini belirtti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik iddialarını sürdürdüğünü, ulaşım bağlantılarının açılmasını engellediğini vurgulayan Bayramov, bu gibi durumların bölgede barış ve istikrara hizmet etmediğini dile getirdi.

Bayramov, Laçın'da kurulan sınır kontrol noktasının "gayrimeşru" olduğuna ve Azerbaycan'ın Ermeni sakinlerinin abluka altında tutulduğuna ilişkin iddiaların asılsız olduğuna işaret etti.

Ermenistan'ın Laçın yolunda ve sınır kontrol noktasında provokasyonlarda bulunduğunu aktaran Bayramov, Azerbaycan'ın Ermeni sakinlere sevkiyat için Ağdam-Hankendi yolunun kullanılması önerisinin hala geçerli olduğunu bildirdi.

Bakan Bayramov, Azerbaycan tarafının Ermeni sakinlerin entegrasyonu için yaptığı çabalara Ermenistan'ın müdahalesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.