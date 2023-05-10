Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: 'Washington müzakerelerinde bir adım ilerledik'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin başkenti Washington DC'de Ermenistan ile yapılan barış anlaşması müzakerelerinde bazı maddelerde anlaşma sağlandığını belirterek "Müzakerelerde bir adım ilerledik" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin başkenti Washington DC'de Ermenistan ile yapılan barış anlaşması müzakerelerinde bazı maddelerde anlaşma sağlandığını belirterek "Müzakerelerde bir adım ilerledik" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1-4 Mayıs tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington DC'de Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmeler hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD'de barış anlaşmasına ilişkin müzakerelerin yapıldığını hatırlatan Bayramov, "Barış anlaşmasıyla ilgili girişimler Azerbaycan tarafından ortaya atılmıştır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bunu 2021'de ilk kez dile getirdi. Geçen yılın Şubat ayında 5 temel ilke ortaya konuldu ve son olarak Ekim 2022'de Cenevre'de ilk kez barış anlaşması müzakerelerine başlandı. Daha sonra Kasım ayında Washington'da bir görüşme yapıldı. Aralık ayında Moskova'da bir görüşme planlanıyordu. Ermeni tarafı üçüncü görüşmeyi çeşitli bahanelerle reddederek boykot etti. Dolayısıyla yaklaşık 6 ay bu tür görüşmeler yapılamadı" dedi.

"Barış anlaşmasının bazı maddelerinde anlaşma sağlandı"

ABD'nin arabuluculuğuyla Ermenistan'ın müzakere masasına döndüğünü kaydeden Bayramov, "Dört gün boyunca Washington'da barış anlaşmasıyla ilgili oldukça yoğun müzakereler yaptık. Barış anlaşması bir dizi maddeleri ve önemli konuları içermektedir. Tam bir anlaşmadan söz edemeyiz, tarafların tutumları arasında fark var. Ancak bu müzakerelerde barış anlaşmasının belirli maddelerinde anlaşma sağlandı. Biz bir adım ilerledik. Bu sürece gerçekçi yaklaşmalıyız. Elbette tüm konularda bir görüşmede anlaşma sağlamak güzel olurdu. Biz bunu çok isterdik ancak henüz hazır değiliz. Azerbaycan barış sürecine olan bağlılığını sürekli olarak gösteriyor" ifadelerini kullandı. - BAKÜ