Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları Konsey toplantısı çerçevesinde Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğü açıklandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; bakanların iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli yönlerde gelişimi konusunu ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunan iki bakanın, barış ve güvenliğin sağlanması için imzalanan üçlü bildirilerin eksiksiz uygulanmasının önemini yineledikleri ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde adımlar atılmasının önemine dikkat çektikleri belirtildi. Tarafların ayrıca bölgesel ve uluslararası güvenlik gündemine ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya gelecek

BDT Dışişleri Bakanları Konsey toplantısı çerçevesinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Duşanbe'de bir araya gelecekleri öğrenildi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika