Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İslam Zirvesi'nde uluslararası örgütlerin reformlara ihtiyaç olduğunu belirtti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Suudi Arabistan'da düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde, uluslararası örgütlerin reformlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bayramov ayrıca İsrail-Filistin çatışması ve bölgedeki istikrarsızlık konularında endişelerini dile getirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Suudi Arabistan'da düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde, "Bölgede ve dünyada son zamanlarda yaşanan olaylar, mevcut istikrarsızlık, uluslararası hukukun uygulanmasındaki çifte standart sorunu ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle BM sistemi de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin reformlara ihtiyacı var" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katıldı. Bayramov zirvedeki konuşmasında, Azerbaycan'ın İsrail- Filistin çatışması kapsamında mevcut gerilimlerin devam etmesinden endişe duyduğunu belirterek, "Özellikle sivillerin mevcut gerginlikten en çok etkilenen taraf olması ciddi bir endişe kaynağı. Ülkemiz adına çatışma mağdurlarının ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

Bayramov, " Azerbaycan, bu durumun derhal ortadan kaldırılması ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrılarına katılıyor. Ayrıca, tüm Ortadoğu bölgesi için hassas olan mevcut durumu daha da kötüleştirebilecek davranışlardan kaçınmak önemlidir. Bu yönde uluslararası toplumun tüm çabalarını seferber etmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan Filistin halkına insani destek sağlamaya devam edecek"

İsrail-Filistin çatışmasının uluslararası hukuk normlarına ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarına uygun olarak iki devlet ilkesi temelinde çözümüne destek verdiklerini vurgulayan Bayramov, "Ülkemiz çatışmanın sonuçlarının üstesinden gelmek de dahil olmak üzere Filistin meselesine adil bir çözüm bulma çabalarına aktif olarak katkıda bulundu" şeklinde konuştu.

"Bağlantısızlar Hareketi'ndeki başkanlığımız döneminde konuya duyarlılık gösterdik ve Filistin halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için BM'nin ilgili uzman yapıları aracılığıyla yardımlar sağladık" diyen Bayramov, "Filistin'in Ramallah şehrinde açtığımız temsilci ofisi, bu yönde daha yakın işbirliği yapılmasına katkıda bulunacak. Azerbaycan Filistin halkına insani destek sağlamaya devam edecek" diye konuştu.

"Mevcut istikrarsızlık, uluslararası hukuktaki çifte standart sorunu ile doğrudan bağlantılı"

Uluslararası örgütlerin dünyadaki sorunları çözmekte yetersiz kaldığını belirten Bayramov, "Bölgede ve dünyada son zamanlarda yaşanan olaylar, mevcut istikrarsızlık, uluslararası hukukun uygulanmasındaki çifte standart sorunu ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle BM sistemi de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin reformlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. - RİYAD