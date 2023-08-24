- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: " Ermenistan'ın yapıcı olmayan tutumu tam bir sonuca ulaşılmasına izin vermiyor"

"Azerbaycan, Ermenistan ile sınırlandırma sürecinin hızlandırılmasını ve netleştirilmesini destekliyor"

BAKÜ - Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Ermenistan'ın yapıcı olmayan tutumu tam bir sonuca ulaşılmasına izin vermiyor. Azerbaycan, Ermenistan ile sınırlandırma sürecinin hızlandırılmasını ve netleştirilmesini destekliyor" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi ziyarette bulunan Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bayramov ve Lahbib, ortak basın toplantısı düzenledi. Bayramov yaptığı açıklamada, Lahbib ile görüşmesinde Azerbaycan ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, aynı zamanda bölgesel projeler konularında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Ülkelerimiz, Birleşmiş Milletler ve kurumları, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve diğer kuruluşlar çerçevesinde de faydalı işbirlikleri yürütmektedir. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkiler çerçevesinde ikili ekonomik ilişkilerimize ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Azerbaycan'da 18 Belçika şirketi faaliyet gösteriyor. 2022 yılında ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 80 milyon ABD doları civarında oldu. Bu yılki artışa rağmen ticaret hacminin ülkelerimiz arasındaki ilişkileri tam olarak yansıtmadığını düşünüyoruz. Doğu-Batı Orta Koridoru ve bunun artan rolü konusundan bahsederken yeni durumun oluşturduğu fırsat, Zengezur Koridoru'nun da Orta Koridor'un yeni bir kolu olarak kullanılmasının rolü konusu bakanın dikkatine sunuldu" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'ın yapıcı olmayan tutumu tam bir sonuca ulaşılmasına izin vermiyor"

İhtilaf sonrası dönemde diğer alanlardaki projeler ve müzakerelerle ilgili de fikir alış verişinde bulunduklarını vurgulayan Bakan Bayramov, "Üçlü bildiride öngörüldüğü üzere Ermenistan'ın bir takım yükümlülükleri gündeme getirildi. Bunlar arasında ulaşım ve iletişim bağlantılarının açılması, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında iletişim bağlantısının açılması temel hususlardan biri. İki buçuk yıldır süren müzakerelerde bu yönde belirli ilerlemeler kaydedilse de Ermenistan'ın yapıcı olmayan tutumu tam bir sonuca ulaşılmasına izin vermiyor" dedi.

"Azerbaycan, Ermenistan ile sınırlandırma sürecinin hızlandırılmasını ve netleştirilmesini destekliyor"

Azerbaycan ve Ermenistan sınırlarının belirlenmesi süreci hakkında Bakan Lahbib'e bilgi verdiğini aktaran Bayramov, "30 yıl iki komşu arasında sınırların belirlenmesi sürecini başlatma fırsatının bulunmadığını kaydettim. Bunun nedeni Ermenistan'ın işgal politikası ve Azerbaycan'ın 400 kilometrelik sınırının işgal altında bulunmasıydı. 44 günlük vatan savaşından sonra sınırların belirlenmesi sürecini başlatma şansı doğdu. Azerbaycan tarafının girişimiyle 2022 yılında iki devlet tarafından komisyon kuruldu ve birçok görüşme yapıldı. Azerbaycan tarafı sürecin hızlandırılmasından ve netleştirilmesinden yana. Elbette uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin korunması şartıyla" dedi.

"En büyük tehdit Azerbaycan topraklarında yasa dışı silahlı grupların varlığıdır"

Üçlü bildirinin aksine Azerbaycan topraklarında yasa dışı Ermeni silahlı grupların var olduğunu belirten Bayramov, "En büyük tehdit Azerbaycan topraklarında yasa dışı silahlı grupların varlığıdır. Bu, bunca zamandır Ermenistan tarafından destekleniyordu. Yasa dışı silahlı gruplar doğrudan Ermenistan bütçesinden finanse ediliyor. Bu açık kaynaklardan görülebilir" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki yıllarda ülkemize karşı çifte standartlarla karşılaşmamayı diliyoruz"

Ocak ayından itibaren Belçika'nın Avrupa Birliği'ne başkanlık edeceğini hatırlatan Bayramov, "Belçika'nın başkanlık yaptığı bu durumun diğer AB üyesi ülkeler için de geçerli olduğu bir gelecek vizyonu olarak dileğimiz, önümüzdeki yıllarda ülkemize karşı çifte standartlarla karşılaşmamamızdır. Bazı AB ülkelerinin ayrılıkçılığın teşviki konusunda hassas olduğunu biliyoruz. Bu duyarlılığı sadece Avrupa için değil, eski Sovyet sonrası alan da dahil olmak üzere diğer bölgelerde de hissetmek istiyoruz. Yani bizim arzumuz, AB'deki meslektaşlarımızın Azerbaycan'ın attığı adımlara ilişkin görüş ve kanaatlerini açıklamadan önce konunun özünü anlamaları, sonra da görüş bildirmeleridir. Ermenistan'ın ayrılıkçı eğilimleri ve siyasi manipülasyonlarını insani meseleler kisvesi altında sunması Avrupalı meslektaşlarımız tarafından kolaylıkla kabul edilmemelidir" dedi.

"Laçın sınır kontrol noktası herhangi bir kısıtlama olmaksızın çalışmaktadır"

İnsani kuruluşların faaliyetleri de dahil olmak üzere Azerbaycan'a yapılacak tüm giriş ve çıkışların ülke kanunlarına uygun olarak gerçekleştirildiğini vurgulayan Bayramov, "Toprak bütünlüğüne saygı duyan her devletin bu politikayı uygulayacağını düşünüyorum. Bunu Laçin kontrol noktası bağlamında söylersek, 23 Nisan'dan itibaren her iki yönde de binlerce kişi şeffaf bir şekilde kontrol noktasını kullandı. İki ay boyunca bu istasyon hiçbir kısıtlama olmaksızın faaliyet gösterdi. Ermenistan'ın askeri provokasyonu, sınır muhafızlarımızın yaralanması ve uluslararası örgütün itibarının zedelenerek konvoyların kaçakçılık amacıyla kullanılmasının ardından Azerbaycan egemenlik haklarını kullanmıştır ve kullanacaktır" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın gönderdiği teklifleri 30-60 gün arasında değerlendirdiğini belirten Bayramov, "Az ya da çok olduğu hakkında yorum yapmayacağım. Bu dönemde Azerbaycan tarafı da bunu sorunmuş gibi değerlendirmiyor ve bunu sürecin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyor. Çünkü sonuç bizim için daha önemli. Ancak Ermeni tarafı, teklifleri ilettikten birkaç gün sonra basına 'Azerbaycan'a yorumlarımızı ilettik' başlığıyla açıklamalarda bulundu. Bugün Ermeni tarafı ve Ermenistan Başbakanı sanırım yeni bir rekora imza attı. Yani bize tekliflerini gönderdikten 40 dakika sonra bu konuda basına açıklama yaptılar. Bütün bunlar bence sürecin çözümüyle hangi tarafın ilgilendiğini, hangi tarafın ise kelimenin tam anlamıyla manşetlere ve siyasi açıklamalara yatkın olduğunu açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir"

Ziyaretinin sebeplerinden birinin Karabağ bölgesindeki gerginlik olduğunu belirten Bakan Lahbib ise, "Düşüncelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz. Ermenistan'la barışın sağlanması için büyük çaba sarf ettiğinizi biliyoruz. Ayrıca Ermenistan Dışişleri Bakanı'na sürdürülebilir barışa ulaşmak için artık tarihi bir fırsatın doğduğunu da söyledim. Elbette Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Her iki ülkenin başkanları da toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygının önemli olduğunu söyledi. Samimiyet ve cesaret önemlidir. İşbirliğine devam etmeliyiz" dedi.

"Azerbaycan'ın hayal kırıklığını anlıyorum ama geleceğe bakmalıyız"

Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıl devam eden işgal boyunca yaşadığı hayal kırıklığını anladığını belirten Lahbib, "Azerbaycan'ın bu yıllardaki hayal kırıklığını anlıyorum ama geleceğe bakmalıyız. Bu durumdan çıkıp barışı sağlamamız lazım. Bu 30 yılda yaşananları anlıyorum ama geleceğe yönelik bir jest yapalım, bir jest yapalım ki gelecekte çocuklarımız bizi iyi hatırlasın. Barış, halkın, yani sıradan vatandaşların yaşamını iyileştirmeye hizmet etmelidir. Çünkü savaşın ilk kurbanları sıradan vatandaşlardır. Barış Ermenistan, Azerbaycan ve tüm dünya için önemlidir" dedi.

"Brüksel barışı teşvik etme çabalarını sürdürecek"

Engellerin kaldırılması ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyaloğun genişletilmesi gerektiğini söyleyen Lahbib, "Bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın tesisi için tarihi bir fırsattır. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunda Brüksel'de Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Belçika, Azerbaycan'ın bu konuya olan özel ilgisini takdir ediyor. Brüksel, barışı teşvik etme çabalarını sürdürecek. Brüksel, Azerbaycan'ı önemli bir ortak olarak görüyor. İşbirliğini güçlendirmekle ilgileniyoruz" dedi.