Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türkiye'ye ziyaret Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8-9 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8-9 Ağustos tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, sayın bakanımızın davetine icabetle 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katılmak üzere 8-9 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Bayramov'un 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda büyükelçilerimize hitap etmesi öngörülmektedir" denildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan Türkiye Politika Haberler

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