Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: "Azerbaycan, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinin alternatifinin olmadığını düşünüyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, " Azerbaycan, Ermenistan- Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinin alternatifinin olmadığını düşünüyor. Azerbaycan Ermenistan'a bu konuda önerilerde bulundu. Şu anda Ermenistan'dan önerdiğimiz paketlere ilişkin bir cevap bekliyoruz. Şartlar kabul edildiği takdirde biz bu diyaloğu devam ettirmeye hazırız" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarına başladı. Baerbock, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştirdi. İki bakan toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın Almanya ile ilişkilerin gelişimine özel önem verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı 2023 yılında Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı. Resmi bir ziyarette bulundu. Bu yıl ülkelerimizin dışişleri bakanları arasında siyasi istişareler, bir dizi toplantı ve ziyaretler yapıldı. İlişkiler başarılı bir şekilde gelişiyor" dedi.

Azerbaycan'da 200'den fazla Alman şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Bayramov, "Almanya'nın Güney Kafkasya'daki ticaret cirosunun yüzde 70'i Azerbaycan'dan geliyor. Alman şirketleri Azerbaycan'a 810 milyon dolar, Azerbaycan tarafı ise 550 milyon dolar yatırım yaptı" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Bayramov, "Azerbaycan tarafından son 3 yıl içinde barış girişimleri, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi konusunda kendilerini bilgilendirdim. Ne yazık ki Ermenistan'ın bu 3 alanda tutumu nedeniyle hiçbir sonuç elde edilmedi. Tehdit Ermenistan'ın desteklediği yasadışı rejim, ülkemizden Ermenistan'da yaklaşık 10 bin askerin bulunduğu bileşiklerin geri çekilmesinin önlenmesi, ayrılıkçılığın teşvik edilmesiydi. Bu vesileyle meslektaşıma Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonu hakkında bilgi verdim" diye konuştu.

"Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinin alternatifi yoktur"

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecine değinen Bayramov, "Azerbaycan devleti, Ermeni-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesinin alternatifinin olmadığını düşünüyor. Azerbaycan Ermenistan'a bu konuda önerilerde bulundu. Şu anda Ermenistan'dan önerdiğimiz paketlere ilişkin bir cevap bekliyoruz. Şartlar kabul edildiği takdirde biz bu diyaloğu devam ettirmeye hazırız" dedi.

"Bu bölgede barışa ihtiyacımız var"

Bayramov ile bölgedeki durum hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Bu bölge aynı zamanda çatışmanın olduğu bir bölge. Çatışmayı çözmek için güven oluşturmak önemlidir" şeklinde konuştu.

Karabağ Ermeni topluluğuyla görüştüğünü aktaran Baerbock, "Geri dönebileceklerini umduklarını ifade ettiler. Azerbaycan'ın bu insanların geri dönüşü için bir şans sağlaması önemlidir. Bu bölgede barışa ihtiyacımız var. Tutarlı bir barış süreci de Azerbaycan'ın yararına olacaktır. Her iki ülkenin toprak bütünlüğü meselesi barış anlaşmasının temelini oluşturmalıdır" dedi.

Baerbock, "Bu aynı pozisyonu her iki taraftan da duyduğuma sevindim. Almanya ve AB, her iki ülkenin barışçıl çözümlerini desteklemeye hazırdır. Avrupa formatındaki görüşmeler bölgeye uzun vadeli barış getirebilir. Karabağ'daki mayınların temizlenmesi sürecinde Azerbaycan'a destek vermek istiyoruz. Azerbaycan bize Ermenilerin Karabağ'a dönüşüne dair olumlu sinyaller veriyor, bu da bana iyimserlik kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Bayramov'dan Baerbock'a telaffuz tepkisi

Baerbock'un gazetecilerin sorularını yanıtlarken Şuşa ve Hankenti şehirlerinin isimlerini Ermenilerin kullandığı gibi telaffuz etmesine tepki gösteren Bayramov, "Bakan hanım konuşmasında Şuşa ve Hankendi şehirlerinin isimlerini söylerken sözde rejimin verdiği isimlerle telaffuz etti. Birleşmiş Milletler kararına göre Azerbaycan'ın coğrafi adlarının kullanılması gerekiyor. Bakanın kullandığı isimler mevcut değil. Bu nedenle Azerbaycan'ın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı gösterilmelidir" dedi.

"Diyaloğun devam etmesinden tarafız"

Azerbaycan ve Ermenistan'ın müzakereler sürecinde kendi iradelerini ortaya koymaları gerektiğini ifade eden Bayramov, "Bu mesele, Azerbaycan ve Ermenistan'ın mevzusudur. Görüşmenin formatları farklı olabilir. Görüşmenin mekanları farklı olabilir. Esas mesele bu görüşmelerin müzakere sürecine olumlu katkılar sağlamasıdır. Biz diyaloğun devam etmesinden yanayız. Geçtiğimiz günlerde Tahran'da "3+3" formatında bir toplantı yapıldı. Ermeni meslektaşımla görüşmem planlanmamıştı. Ancak Azerbaycan tarafının girişimiyle orada Ermenistan dışişleri bakanı ile 40 dakikadan fazla bir süre görüşmemiz oldu. Yeteri kadar olumlu bir görüşme olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Uluslararası toplumun Ermenistan'a bir kez bile çağrı yaptığına tanık olmadık"

Ermenistan'ın Karabağ'a yerleştirdiği mayınlarla ilgili Azerbaycan tarafından defalarca uluslararası topluma çağrılar yapıldığını belirten Bayramov, "Bu gerçekler ortaya çıktı. Ermenistan, Azerbaycan'ın Laçin yolu üzerinde tam kontrolü sağlanana kadar bu savaş suçlarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Acı verici sonuçlarının önlenmesi yıllar alacaktır. Bütün bu gerçeklere, kanıtlara rağmen, uluslararası toplumun, devletlerin ve kuruluşların Ermenistan'a bu konuda bir kez bile çağrıda bulunduklarına tanık olmadık. Durumun neden böyle olduğu bariz soruları gündeme getiriyor" diye konuştu. - BAKÜ