Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried ile görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan- Ermenistan sınırındaki gerginliği görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Bayramov ile Bakan Yardımcısı Donfried'in görüşmede Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermenistan'ın geniş çaplı provokasyonu sonucu devam eden çatışmalar ve gerginliğin ele alındığı belirtildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan-Ermenistan sınırında geniş çaplı provokasyonları ile Azerbaycan'ın topraklarına, egemenliğine yönelik askeri tehditleri önlemek ve güvenliğini sağlamak için alınan tedbirler hakkında Donfried'a bilgi verdi.

Ermenistan'ın son 1 aydır Azerbaycan mevzilerine ve sivil nüfusa sürekli ateş açmasının, Azerbaycan sınırlarında artan askeri hareketlilik ve arazilerin mayınlamaya devam etmesinin, Ermenistan'ın geniş çaplı bir askeri provokasyona hazırlandığının kanıtı olduğunu vurgulayan Bakan Bayramov, Ermeni tarafının Azerbaycan'a yönelik saldırganlığı ile uluslararaların hükümlerini büyük ölçüde ihlal ettiğine dikkat çekti.

Görüşmede, Ermenistan'ın bu davranışlarının Azerbaycan ve Ermenistası hukukun norm ve ilkelerinin yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Federasyonu liderleri arasında imzalanan üçlü deklarasyonların ve anlaşman arasında varılan anlaşma, devam eden normalleşme ve barış süreciyle tamamen çeliştiğini ifade eden Bayramov, Azerbaycan'ın işgalinden kurtarılan topraklarında büyük çaplı restorasyon ve inşaat çalışmalarının yapıldığı bir dönemde, askeri gerginliğin artmasını Azerbaycan'ın istemediğini ABD tarafına iletti.

Bölgede artan gerilim ve askeri çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getiren ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried, askeri operasyonların derhal durdurulması çağrısında bulundu. - BAKÜ