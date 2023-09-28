Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Ruben Vardanyan'ı tutukladı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, dün Laçın sınır kontrol noktasından geçmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan sözde Ermeni rejimin eski "devlet bakanı" Ruben Vardanyan'ın tutuklandığını açıkladı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'daki sözde Ermeni rejimin eski "devlet bakanı" Ruben Vardanyan'ın dün Laçın sınır kontrol noktasından geçmeye çalışırken yakalandığı duyuruldu. Güvenlik Servisi'nin hazırladığı iddianameye göre, Vardanyan'ın terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek amacıyla Eylül 2022'de Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırını yasa dışı olarak geçtiğinin tespit edildiği bildirildi. İddianamede, "terörizmi finanse etmek", "silahlı grupların oluşturulmasını ve grupların faaliyetlerini organize etmek" ve "yasadışı yollarla devlet sınırının geçilmesi" suçlarına ek olarak, Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat temin etme, bölgede silahlı birimlerin oluşturulması ve bu birimlerin faaliyetlerini organize etme suçlamaları yöneltilen Vardanyan'ın mahkeme kararıyla tutuklandığı aktarıldı. Vardanyan hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Ruben Vardanyan kimdir?

Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı. Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine tahrik edici açıklamalarda bulunuyordu. - BAKÜ