Azerbaycan'dan İran'a nota

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Azerbaycan medyası ile ilgili İran tarafından verilen notaya cevap verildi.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Azerbaycan medyası ile ilgili İran tarafından verilen notaya cevap verildi.

İran'ın Azerbaycan medyası ile ilgili verdiği notaya Azerbaycan tarafından cevap verildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade yaptığı açıklamada, İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na hitaben gönderdiği nota ile ilgili İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını bildirdi. Açıklamada, İran tarafının notasında Azerbaycan medyası ile ilgili belirtilenlerin objektifliği yansıtmadığı vurgulanarak, İran tarafına cevap olarak verilen notanın yanı sıra İran medyasında Azerbaycan aleyhine yayınlanan bir takım makalelerin listesinin sunulduğu kaydedildi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Musavi'ye Azerbaycan, Azerbaycan'ın devlet ve hükümet yetkilileri hakkında yayımlanan hakaret, yalan, iftira nitelikli bilgilerin, aynı zamanda İran'ın önde gelen aydınları, siyaset bilimcileri tarafından yapılan gerçek dışı bildiri ve açıklamaların Azerbaycan ve İran arasındaki ilişkilere zarar verdiği ve anlaşmazlıkları daha da derinleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan ve İran arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların her zaman İran tarafının tek taraflı davranış ve adımlarından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan tarafının sürekli ve iyi niyetli adımlarına İran tarafından yeterince karşılık verilmediği kaydedildi. İran'ın Bakü Büyükelçisi Musavi'ye, İran medyasında Azerbaycan aleyhine yalan ve garezli bilgilerin yayılmasının önlenmesi için amacıyla acil önlemlerin alınması gerektiği iletildi. - BAKÜ