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Azerbaycan'dan Hindistan-Pakistan Ateşkesi Açıklaması

Azerbaycan'dan Hindistan-Pakistan Ateşkesi Açıklaması
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve bu gelişmenin bölgedeki gerginliğin azalmasına katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Hindistan ile Pakistan İslam arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'dan Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama geldi. İki ülke arasında gerçekleştirilen ateşkes kararı, Azerbaycan tarafından desteklendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hindistan ile Pakistan arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ateşkesin, bölgedeki gerginliğin azaltılmasına ve kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlamasını umuyoruz. Tarafları, mevcut sorunların çözümü ve karşılıklı güvenin inşasına yönelik üretken bir diyaloga davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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