Azerbaycan'dan gelen heyet Aliyev Parkı'nı ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azerbaycan'dan gelen heyet Aliyev Parkı'nı ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Doğukan Gürel - Politika
 - Güncelleme:

Azerbaycan'dan gelen heyet Aliyev Parkı'nı ziyaret ettiANKARA Azerbaycan'dan gelen Aile, Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Komitesi Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve beraberindeki heyet Haydar Aliyev Parkı'nı ziyaret edip çelenk bıraktı.

Azerbaycan'dan gelen heyet Aliyev Parkı'nı ziyaret etti

ANKARA Azerbaycan'dan gelen Aile, Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Komitesi Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve beraberindeki heyet Haydar Aliyev Parkı'nı ziyaret edip çelenk bıraktı.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Yenimahalle'de bulunan Haydar Aliyev Parkı'nı ziyaret etti. Parktaki Aliyev anıtına çelenk bırakan heyete Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov eşlik etti.

İhlas Haber Ajansı / Doğukan Gürel - Politika

Yerel, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title