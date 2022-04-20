Azerbaycan'dan gelen heyet Aliyev Parkı'nı ziyaret etti

ANKARA Azerbaycan'dan gelen Aile, Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Komitesi Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve beraberindeki heyet Haydar Aliyev Parkı'nı ziyaret edip çelenk bıraktı.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuklardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret ettikten sonra Yenimahalle'de bulunan Haydar Aliyev Parkı'nı ziyaret etti. Parktaki Aliyev anıtına çelenk bırakan heyete Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov eşlik etti.