Azerbaycan'dan Ermenistan'daki Avrupa Halter Şampiyonası'nda Azerbaycan bayrağı yakılmasına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Erivan'da gerçekleştirilen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağı yakılmasına tepki göstererek, " Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik etnik nefretin vücut bulmuş hali olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.

Ermenistan'da dün düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde Azerbaycan bayrağının yakılmasına Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Ermenistan'da Azerbaycan'a yönelik etnik nefretin vücut bulmuş hali olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Olayı organize eden taraf olarak Ermenistan hükümeti bu tür olayları zamanında önlemeli ve uygun güvenlik önlemlerini almalıydı. Failin başlangıçta (salon görevlilerince) yakalanmasına rağmen daha sonra alkışlarla salıverilmesi ciddi bir endişe konusudur. Ermeni tarafı bu nefret suçunu işleyen kişiyi derhal adalet önüne çıkarmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Organizatörler hakkında gerekli cezai işlemlerin yapılması çağrısında bulunuldu.

Azerbaycanlı sporcular müsabakalardan çekiliyor

Azerbaycan bayrağına yönelik saldırının ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Olimpiyat Komitesi de ortak açıklama yaptı. Bayrağın açılış töreninde akredite bir kişi tarafından yakıldığı belirtilen açıklamada, "Ermenistan Başbakanı'nın (Nikol Paşinyan) katıldığı törende böylesine barbarca bir eylemin yapılması, bunun Ermeni kamuoyunca onaylanması ve bu eylemi gerçekleştirenin kahraman olarak ilan edilmesi etnik nefretin, ırkçılığın, yabancı ve Azerbaycan düşmanlığının açık bir örneğidir. Bu aynı zamanda, ülkeler arasında barışı ve karşılıklı anlayışı destekleyen sporun asıl amacı ve ilkeleriyle de tamamen ters düşmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, böyle bir nefret ortamının hakim olduğu ve güvenliğin sağlanamadığı Ermenistan'da psikolojik baskılar nedeniyle Azerbaycanlı sporcuların müsabakalara katılımının imkansız olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Tüm bunlar dikkate alınarak Azerbaycanlı sporcuların anavatanlarına geri gönderilmesine karar verildi. Ermenistan onların sağ salim dönüşlerini sağlamalıdır" denildi.

Uluslararası topluma ve uluslararası spor kurumlarına söz konusu "barbarca eylemi şiddetle kınamaları" çağrısı yapılarak, "Avrupa Halter Federasyonu'nu da Ermenistan'a yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. Bu olayın Ermenistan'ın uluslararası spor müsabakaları düzenleyemediğini ve sporcuların güvenliğini sağlayamadığını gösterdiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Azerbaycanlı sporcular otellerine hapsedilmiş durumda"

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayibov ise bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı sporcuların Erivan'daki otelde tutulduğunu belirtti. Bakan Gayibov, "Erivan'da düzenlenen 2023 Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılış töreninde barbarca anlar yaşandı ve Azerbaycan bayrağı ateşe verildi. Bu eylem, kesinlikle kabul edilemez ve Ermenistan'ın bu tür olaylara ev sahipliği yapmaya hazır olmadığını gösteriyor. Erivan sporcularımızın güvenliğini sağlayamadığı için Azerbaycan heyeti müsabakalara katılmayacak ve yurda dönecek. Ermenistan, sporcularımızın güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamalıdır, ancak şimdi otellerine hapsedilmiş durumdalar" dedi.

Azerbaycan ekibinin Ermenistan'daki otelden "güvenlik" gerekçesiyle çıkarılmadığı belirtiliyor.

Açılış töreninde yaşanan olay

Avrupa Halter Şampiyonası'nın dünkü açılış töreninde bir kişi, sahne önüne gelerek Azerbaycan bayrağını taşıyan kadının elinden bayrağı alarak yaktı. Görevliler duruma müdahale ederken, bayrağa saldırı gerçekleştiren şahıs salondan çıkarıldı. - BAKÜ