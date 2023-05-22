Azerbaycan'daki Türk seçmenlerin oy verme işlemi devam ediyor

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oy Azerbaycan'da oy kullanma işlemi devam ediyor.

Azerbaycan'da 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için oy verme işlemleri Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği, Nahçıvan ve Gence Başkonsoloslukları'nda kurulan sandıklarda devam ediyor. Azerbaycan'da 11 binden fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu ve şu ana kadar oy veren Türk vatandaşlarının sayısında ilk tura göre bir değişiklik yaşanmadığı belirtildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine gelen Türk vatandaşları kimlik kontrolünün ardından destekledikleri Cumhurbaşkanı adayı için oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Azerbaycan'da ilk defa oy verdiğini belirten Hüseyin Ayben, "Birinci tura yetişemedik. İkinci turda oyumuzu kullandık. İnşallah vatana, millete her şeye hayırlı olur" dedi.

Seçimlere gelerek vatandaşlık görevini yaptığını ifade eden Cemal Demir, "İnşallah vatanımız için, milletimiz için, bütün kimsesizler, dünyadaki sahipsizler için hayırlı olur inşallah. Türkler artık dünyada kimsesizlerin kimsesi, yardıma muhtaç herkesin yardımcısı. Allaha şükürler olsun devletimiz artık dünyanın her yerinde var. Allah devletimizden, vatanımızdan, milletimizden razı olsun. İnşallah hayırlara vesile olur" diye konuştu. On yıldır Bakü'de yaşadığını vurgulayan Ozan Ömür, " Buradaki hayatımdan çok memnunum. Oyumuzu kullandık artık hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Seçmen Mustafa Kılıç ise, "Kim kazanırsa eminim ki, ikisi de ülkem için hayırlısı olacak. İnşallah hak eden kazanır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'da 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor

Azerbaycan'da Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda bin 349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor. Azerbaycan'da 20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işlemi bugün yerel saatle 22.00'da sona erecek. Azerbaycan'da, oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy pusulaları mühürlü odada koruma altına alınarak 23 Mayıs'ta Türkiye'ye gönderilecek. - BAKÜ

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023