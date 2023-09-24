Azerbaycan'da yasadışı faaliyetlerde bulunan şirkete ait depoda silah ve mühimmat ele geçirildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde yıllardır yasadışı faaliyetlerde bulunan bir şirkete ait depoda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesinde yıllardır yasadışı faaliyetlerde bulunan bir şirkete ait depoda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsviçre merkezli Base Metals şirketinin uzun yıllardır Karabağ'da yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtilerek, "Kalbecer bölgesi topraklarında bulunan 'Demirli' bakır-molibden yatağında, uzun yıllardır yasadışı faaliyet gösteren 'Base Metals' şirketine ait binaların askeri amaçlarla kullanıldığı tespit edildi. Bölgede yapılan incelemeler sırasında şirketin tesislerinde bulunan depoda büyük miktarda silah ve mühimmat bulunarak ele geçirildi" denildi.