Azerbaycan'da Yarın Gerçekleştirilecek Erken Genel Seçimlerde 6.5 Milyon Seçmen Oy Kullanacak

Azerbaycan'da yarın gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde 6.5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor. Merkez Seçim Kurulu Başkanı Mazahir Panahov, işgalden kurtarılan Karabağ'da da seçmenin 30 yıl sonra ilk kez oy kullanacağını ifade ederek, " Yarın Azerbaycan'da tarihi bir gün" dedi.

Azerbaycan, yarın erken genel seçim için sandık başına gidiyor. Yerel saatle 08.00'de başlayacak oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek. Ülke genelinde kurulacak 6 bin 537 sandıkta 6 milyon 478 bin 623 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Ayrıca 37 ülkede kurulan 49 sandıkta ise yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları oy kullanabilecek.

Azerbaycan Merkez Seçim Kurulu Başkanı Mazahir Panahov basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "Yarın Azerbaycan'da tarihi bir gün" diyen Panahov, seçimlerin Azerbaycan halkı için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Azerbaycan seçmeni ilk kez egemen Azerbaycan'ın tüm topraklarında seçimlere katılacak. İşgalden kurtarılan bölgelerde 26 sandık kurduk" dedi.

"30 yıl sonra ilk kez oy kullanılacak"

Mazahir Panahov, işgalden kurtarılan topraklarda da seçmenin oy kullanacağını belirterek, "30 yıl sonra işgalden kurtarılan topraklarda da seçim yapılacak. Yarınki seçimlerin asıl önemi modern Azerbaycan'ın tüm topraklarında yapılması olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan'ın toprakları 30 yılı aşkın süredir işgal altındaydı ve yaklaşık 800 bin nüfusumuz vardı. insanlar yerlerinden edildi. Bu nedenle yaklaşık 450 bin seçmen Azerbaycan'ın farklı bölgelerinde bulunuyor. Ancak 44 gün süren Vatanseverlik Savaşı'nın ardından Azerbaycan egemenliğine kavuştu ve yarın kurtarılan bölgelerde de oylama yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Seçimi 90 bin 372 gözlemci takip edecek"

Panahov, seçimler için önemli noktalardan birinin tam şeffaflık olduğunu kaydederek, seçimleri izlemek üzere 90 bin 372 gözlemcinin kayıtlı olduğunu ve bunların 790'ının uluslararası gözlemci olduğunu, 109 uluslararası medya kuruluşundan da 216 gazetecinin seçimleri takip edeceğini kaydetti.

Mazahir Panahov, seçim sürecinde şeffaflık açısından herhangi bir sorun yaşanmayacağına dikkat çekerek, "Ülke genelinde bin noktaya güvenlik kameraları yerleştirildi. Kameralar yarın 7.30'dan başlayarak gün boyu kayıtta olacak." açıklamasını yaptı.

Seçimin favorisi Aliyev

Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından 7 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi'nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi'nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarışıyor.

Azerbaycan'da seçimlerin 2025 yılında yapılması planlanıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararıyla 1 yıl erkene alındı. Cumhurbaşkanı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim, 11 Nisan 2018'de düzenlenmişti. - BAKÜ