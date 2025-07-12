Azerbaycan'da İsrailli ve Suriyeli Yetkililer Görüşecek

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Azerbaycan'ın arabuluculuğunda Bakü'de bugün bir görüşme gerçekleştirilecek. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ziyareti çerçevesinde Suriyeli ve İsrailli yetkililerin bir araya geleceği belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre İsrailli ve Suriyeli bir yetkili, Azerbaycan'ın arabuluculuğunda bugün Bakü'de görüşme gerçekleştirecek.

Fransız haber ajansı AFP, bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Azerbaycan ziyareti kapsamında bugün ilerleyen saatlerde Bakü'de Suriyeli ve İsrailli bir yetkilinin görüşme gerçekleştireceğini aktardı. Kaynak, "Şara'nın Bakü ziyareti çerçevesinde Suriyeli bir yetkiliyle İsrailli bir yetkili arasında bir görüşme yapılacak" dedi. Kaynak, söz konusu görüşmede, İsrail'in Suriye'deki askeri varlığının ele alınacağını, görüşmeye, Şara'nın katılmayacağını vurguladı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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