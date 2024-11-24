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Azerbaycan'da İklim Değişikliği Konferansı'nda 300 Milyar Dolar Finansman Hedefi Belirlendi

Azerbaycan'da İklim Değişikliği Konferansı'nda 300 Milyar Dolar Finansman Hedefi Belirlendi
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Azerbaycan'ın Bakü şehrinde gerçekleştirilen 29. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29), gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliği ile mücadelede destek sağlamak amacıyla 2035 yılına kadar yıllık 300 milyar dolar finansman hedefi belirlendi.

Azerbaycan'da gerçekleştirilen 29. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP29) gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edebilmelerine yardımcı olmak üzere 2035 yılına kadar "yılda 300 milyar dolar finansman sağlaması hedefi" konusunda anlaşmaya varıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP29) sona erdi. COP29 Başkanlığı tarafından yayınlanan ve konferansın en önemli gündem maddesi olan "uluslararası iklim finansmanının artırılmasına" ilişkin taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı.

Yeni Toplu Nicel Hedef (NCQG) olarak bilinen anlaşma, gelişmekte olan ülkeler için kamu ve özel kaynaklardan sağlanan finansmanın 2035 yılına kadar yılda en az 1.3 trilyon ABD dolarına çıkarılması amacıyla tüm aktörlere birlikte çalışma çağrısında bulunuyor. Anlaşmada ayrıca, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edebilmelerine yardımcı olmak üzere gelişmekte olan ülkelere yönelik kamu finansmanının, önceki hedef olan yıllık 100 milyar ABD dolarından 2035 yılına kadar yıllık 300 milyar ABD dolarına çıkarılması yer alıyor.

Konferansta anlaşmaya tepki gösterenler oldu

Taslak metnin kabul edilmesiyle genel kurul salonundaki bazı delegeler anlaşmayı ayakta alkışlarken, bazıları da zengin ülkelere daha fazlasını yapmadıkları için tepki gösterdi.

Taslak metin üzerinde uzlaşı sağlanamamıştı

COP29 başkanlığı tarafından 21 Kasım'da yayınlanan taslak metnin yeterli bulunmamasının ardından Cuma günü yeni bir taslak metin daha yayınlandı. Bu taslak metin, gelişmiş ülkeler öncülüğünde gelişmekte olan ülkelere iklim eylemi için tüm kamu ve özel kaynaklardan sağlanan finansmanın 2035 yılına kadar yılda 250 milyar ABD dolarına çıkarılması yönünde bir hedef belirlenmesi kararını içeriyordu. Ancak gelişmekte olan ülkelerin bu miktarı "çok az" bulmasının ardından taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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