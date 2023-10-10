Azerbaycan'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı Yapıldı
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Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 27. Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, bölgedeki durum ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika