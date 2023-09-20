Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın teklifi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına uygun olarak...

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın teklifi üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarına uygun olarak entegrasyon konularını görüşmek üzere 21 Eylül 2023 tarihinde Karabağ'ın Ermeni sakinlerinin temsilcileriyle Yevlah kentinde bir toplantı...