Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hindistan'ı Ermenistan'a silah tedarikini durdurmaya çağırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Sridharan Madhusudhanan ile görüşerek Ermenistan'a silah tedarikini durdurması çağrısı yaptı. Hacıyev, Hindistan'ın bu ülkeye öldürücü silahlar tedarik etmesinin Ermenistan'ın militaristleşmesine ve durumun gerginleşmesine yol açtığını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Sridharan Madhusudhanan ile görüşerek Ermenistan'a silah tedarikini durdurması çağrısı yaptı.

Hacıyev, Azerbaycan'ın Ermenistan'la barış anlaşması müzakereleri yaptığı bir dönemde Hindistan'ın bu ülkeye öldürücü silahlar tedarik etmesinin Ermenistan'ın militaristleşmesine ve durumun gerginleşmesine yol açtığını, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barış ve güvenliğin tesisinin önünde engel oluşturduğunu kaydetti.

Bu durumun, Hindistan'ın uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayalı kendi ilan ettiği dış politikası ve bu ülkenin de üyesi olduğu Bağlantısızlar Hareketi'nin tarihi Bandung ilkeleriyle çeliştiğini belirten Hacıyev, Büyükelçi Madhusudhanan'dan Azerbaycan'ın endişelerini Delhi yönetimine iletmesini istedi.

Hacıyev ayrıca Hindistan'a, Ermenistan'a ölümcül silah tedariki konusundaki kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısı yaptı.

Azerbaycan basınında, Hindistan'dan gelen askeri kargoların, İran üzerinden Ermenistan'a teslim edildiğinin belirlendiği hususunda haberler yayınlanmıştı.