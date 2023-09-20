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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev: "Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı...

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev: "Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı hazırladı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev: "Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı hazırladı" - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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