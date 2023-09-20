Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev: "Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev: "Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı hazırladı"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev: "Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı hazırladı" - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika