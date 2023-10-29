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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Türk bayrağının olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda, Aliyeva Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını belirtti.