Azerbaycan Cumhurbaşkanı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Türk bayrağının olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda, Aliyeva Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını belirtti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutladı.
Mihriban Aliyeva, sosyal medya hesaplarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.
Türk bayrağının olduğu fotoğrafla yapılan paylaşımda, "Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA / Politika