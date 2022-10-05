Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ Özel Temsilcisi Hüseyinov: '2025'te vatandaşlarımızı Ağdam'a geri getireceğiz'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov "Gelecek yıl, Karabağ'a hayatın geri gelmesi için esas projelere start verilecek. 2025'te vatandaşlarımızı Ağdam'a geri getireceğiz" dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Ağdam şehrinde Azerbaycan Ulusal Şehircilik Forumu (NUFA) düzenlendi. Azerbaycan'da ilk kez düzenlenen forumun açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ve Azerbaycan Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesi'nin ortak işbirliği ve Azerbaycan Diplomatik Akademisi'nin (ADA Üniversitesi) organizasyon desteği ile gerçekleştirilen foruma, Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Azerbaycan Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesi Başkanı Anar Guliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov başta olmak üzere 40'tan fazla ülkeden alanında uzman 400'ü aşkın kişi katıldı.

"Azerbaycan hiçbir destek olmadan Karabağ'da mega projeler hayata geçiriyor"

Gazetecilere yaptığı açıklamada ilk kez organize edilen forumun işgalden kurtarılan Ağdam şehrinde düzenlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Karabağ Özel Temsilcisi Emin Hüseyinov, "Bu etkinliğin Ağdam'da düzenlenmesinin özel bir önemi var. Cumhurbaşkanının talimatıyla Karabağ'da yapılan çalışmaların tanıtılmasının daha doğru olacağını düşündük. Forumda 45 ülkeden 400'e yakın katılımcı var. Onlar hem buradaki yıkımı hem de yapılan restorasyon çalışmalarını görmüş oldular. Azerbaycan, hiçbir destek olmadan Karabağ'da mega projeler hayata geçiriyor. Kendi bütçesi hesabına gerçekleştiriyor. Bu bütün dünya için örnektir" dedi.

"Gelecek yıl, Karabağ'a hayatın geri gelmesi için esas projelere start verilecek"

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in forumda yaptığı konuşmada Ermenistan'ın yaptığı vandalizm hakkında katılımcıları bilgilendirdiğini ifade eden Hüseyinov, "Daha sonra yapılan restorasyon çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. Artık bu yılın sonuna kadar Ağdam'da temel altyapı çalışmalarıyla ilgili projelerimiz tamamlanmak üzere. Gelecek yıldan itibaren sosyal tesisler, şehir merkezi, civar köylerle ilgili restorasyon ve inşaat çalışmalarıyla ilgili büyük geri dönüşün gerçekleşmesi için, Karabağ'a hayatın geri gelmesi için yapılacak olan esas projelere start verilecek. Vatandaşlarımızın kendi topraklarına geri dönmeleri için gelecek yıl çok yoğun inşaat çalışmaları yapılacak" diye konuştu.

"2025'te vatandaşlarımızı Ağdam'a geri getireceğiz"

Çalışmaların planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Hüseyinov, "Yaklaşık 2-3 yıl içinde Ağdam şehri ve civar köylerine Füzuli'ye, Hocavent'e ve Terter'in işgalden kurtarılmış arazilerine soydaşlarımızın büyük dönüşüne şahitlik edeceğiz. Konutlar, sosyal tesisler, şehit meydanı, okul, hastane, çocuk bahçesi, parklar gibi yaşamak için gerekli bütün altyapı çalışmaları 2024 yılının sonuna kadar tamamlanacak. İnşallah 2025'te vatandaşlarımızı Ağdam'a geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Ulusal Şehircilik Forumu, yarın başkent Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde düzenlenecek olan oturumun ardından sona erecek. - AĞDAM