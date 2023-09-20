Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika