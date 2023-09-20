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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim...

Politika Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İlham Aliyev Politika Haberler

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