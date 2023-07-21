Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'yi övdü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Karabağ savaşında Azerbaycan'a verdiği desteği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan dostluğunu vurgulayarak, bölgesel kalkınma ve istikrar açısından önemli bir faktör olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Türkiye yönetimi ve halkı bizimle omuz omuza durdu. Erdoğan ile kişisel dostluğumuz bölgesel kalkınma ve istikrar açısından çok önemli bir faktördür" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen "4. Sanayi Devrimi Çağında Yeni Medya" başlıklı "Şuşa'da Küresel Medya Forumu'nda" konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Karabağ savaşında Azerbaycan'a gösterdiği desteğe değinerek, "İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren Türkiye yönetimi ve halkı bizimle omuz omuza durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ savaşının ilk saatlerinde Azerbaycan'ın yalnız olmadığına dair açıklaması bizim için büyük destek oldu.44 gün boyunca kardeşlerimizden o manevi desteği hissettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tutumunu defalarca kamuoyuna açıkladı ve diğer devlet yetkilileri de konuyla ilgili görüşlerini dile getirdiler. Bu, bizim için büyük manevi ve siyasi destek idi" ifadelerini kullandı.

"Ermenistan'da hala intikam fikirlerle yaşayan bazı insanlar var"

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarsa da hala teyakkuzda olması gerektiğini belirten Aliyev, "Geçmişimizi unutmamalıyız. Ermenistan, o dönemde Azerbaycan'daki kaostan yararlanarak topraklarımızı işgal etmişti. Unutmamalıyız ki, İkinci Karabağ Savaşı'nın sonuçlarına rağmen bugün Ermenistan'da, toplumda ve hatta hükümette hala intikam fikirlerle yaşayan insanlar var. Biz herhangi bir senaryoya hazır olmalıyız. Bu amaçla büyük zaferimizi gösteren Karabağ savaşı biter bitmez biz derhal savunma alanında köklü reformlar hayata geçirmeye başladık" diye konuştu.

"Bugün uluslararası hukuk normlarının ağır bir şekilde ihlal edildiğini görüyoruz"

Azerbaycan ordusunun, 3 yıl öncesine göre daha da güçlendiğini vurgulayan Aliyev, "Buna ihtiyaç var ve bu, bizim tarihimizden kaynaklanmaktadır. Bugün uluslararası hukuk normlarının ağır bir şekilde ihlal edildiğini görüyoruz. Uluslararası hukukun seçici bir şekilde uygulandığını görüyoruz, biz uzun yıllar bu yaklaşıma maruz kaldık. BM Güvenlik Konseyi, Ermeni birliklerinin Azerbaycan topraklarından derhal ve koşulsuz olarak çekilmesine ilişkin dört karar kabul etti ancak bu kararlara uyulmadı ve bugün de aynı eğilim devam ediyor. Uluslararası hukuk işlemediğinde, imza çok da önemli olmadığında barışın garantisi sadece güçtür" dedi.

"Türkiye ilişkileri Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine çıkardık"

İkinci Karabağ Savaşı zaferinden sonra Azerbaycan ile Türkiye gerçekte var olan ilişkileri resmileştirildiğini ifade eden Aliyev, "Biz bunu Şuşa Beyannamesi'ni imzalayarak müttefiklik düzeyine çıkardık. Şuşa Beyannamesi, halklarımız ve ülkelerimiz için büyük bir başarı ve büyük bir kazanımdır. Söz konusu beyanname bize yeni ufuklar açıyor" dedi.

"Kafkasya'nın kalkınması Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine bağlı"

Güney Kafkasya'nın kalkınmasının Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine bağlı olduğunu belirten Aliyev, "Şu anda bir dizi uluslararası kuruluş, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmamıza yardımcı olmaya çalışıyor. Bugüne kadar gördüğümüz şey, tüm uluslararası kuruluşların bu çözümlerin uluslararası hukuka dayanması gerektiğini anladıklarıdır. İkinci Karabağ Savaşının üzerinden neredeyse 3 yıl geçti. Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğuna dair doğrudan açıklamaları giderek daha fazla duyuyoruz. İşgal döneminde bu tür açıklamalar yapılmış olsaydı, muhtemelen İkinci Karabağ Savaşı başlamazdı" diye konuştu.

"Erdoğan ile kişisel dostluğumuz bölgesel kalkınma ve istikrar açısından çok önemli bir faktördür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkilerine değinen Aliyev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel dostluğumuz bölgesel kalkınma ve istikrar açısından çok önemli bir faktör. Azerbaycan ve Türkiye halkları arasındaki ilişkiler uzun yıllara dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarına dayanıyor. Bu durum ülkelerimizin gelişmesi ve birbirimize destek olmamız için mükemmel bir temel sağlıyor" dedi.

Şuşa'da Küresel Medya Forumu

Azerbaycan milli basınının 148. kuruluş yılı dolayısıyla Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Şuşa Küresel Medya Forumu'na 50 ülkeden 250'nin üzerinde konuk ve 120 medya kuruluşu katılıyor. Forum, 23 Temmuz'a kadar devam edecek. - BAKÜ