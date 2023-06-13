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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 'Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür.

Politika Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür. Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İlham Aliyev Azerbaycan Politika Haberler

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