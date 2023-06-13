Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Seçimlerdeki başarınız 20 yıl boyunca Türk halkı için gösterdiğiniz hizmetlerin tezahürüdür. Azerbaycan halkı seçimlerdeki zaferinize çok sevindi" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika