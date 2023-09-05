Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanlığı temsilcisini kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik özel temsilcisi İgor Hovayev'i kabul etti. Görüşmede, bölgedeki durum ve Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının açılması konuları ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik özel temsilcisi İgor Hovayev'i kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgedeki durum, Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarının açılması konuları ele alındı.

Aliyev, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni nüfusun temsilcilerinin entegrasyon konularında görüşmeler yapmak üzere başkent Bakü'ye ve Azerbaycan'ın diğer şehirlerine davet edildiğini, ancak onların bu görüşmelerden vazgeçtiklerini söyledi.

Hovayev, Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi ve bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması yönünde çabalarını bundan sonra da sürdüreceğini kaydetti.