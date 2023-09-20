Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi" ifadelerini kullanarak, "10...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi" ifadelerini kullanarak, "10 Kasım 2020'de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ'dan çekmedi" dedi.