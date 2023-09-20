Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ne yazık ki, operasyonlarda şehitlerimiz oldu" ifadelerini kullanarak, "Ordumuzun başarılı operasyonu...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ne yazık ki, operasyonlarda şehitlerimiz oldu" ifadelerini kullanarak, "Ordumuzun başarılı operasyonu neticesinde gerekli mesajlar verildi" dedi.