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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ne yazık ki, operasyonlarda şehitlerimiz oldu" ifadelerini kullanarak, "Ordumuzun başarılı operasyonu...

Politika Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ne yazık ki, operasyonlarda şehitlerimiz oldu" ifadelerini kullanarak, "Ordumuzun başarılı operasyonu neticesinde gerekli mesajlar verildi" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ne yazık ki, operasyonlarda şehitlerimiz oldu" ifadelerini kullanarak, "Ordumuzun başarılı operasyonu neticesinde gerekli mesajlar verildi" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İlham Aliyev Politika Haberler

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