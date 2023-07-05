Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti. Aliyev, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısının faillerinin gerekli cezayı almalarını umduğunu ifade etti. Abdullahiyan da saldırının soruşturulduğunu ve Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğin kısa sürede yeniden faaliyete geçmesini ümit ettiğini belirtti. Azerbaycan ile İran arasındaki ticari ilişkilerin artmasından memnuniyetle bahsedilen görüşmede, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'la birleştirecek ulaşım hatları hususunda fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki ülkenin ilgili heyetlerinin yakın zamanda bir araya gelecek olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör saldırısının faillerinin gerekli cezayı almalarını umduğunu ifade etti.

Abdullahiyan da saldırının çok ciddi bir şekilde soruşturulduğunu belirterek Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğin kısa sürede yeniden faaliyete geçmesini ümit ettiğini kaydetti.

Azerbaycan ile İran arasındaki ticari ilişkilerin son dönemde artmasından memnuniyetle bahsedilen görüşmede, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'la birleştirecek ulaşım hatları hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, her iki ülkenin ilgili heyetlerinin yakın zamanda bir araya gelecek olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendiren Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliğinin faaliyetini askıya almıştı.

Her iki ülke yetkililerinden karşı tarafı suçlayıcı açıklamalar yapılmış, Azerbaycan İran'ın 4 diplomatını, İran da Azerbaycan'ın 4 diplomatını "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Azerbaycan'da İran istihbaratıyla bağlantılı oldukları öne sürülen kişilere karşı operasyonlar yapılmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Aliyev, "Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkilerin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu" söylemişti.