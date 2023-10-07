Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Politika Haberleri
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. Putin ise Aliyev'e teşekkür etti ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin başarılı şekilde geliştiğini vurguladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Aliyev'in, Putin'i telefonla arayarak doğum gününü kutladığı ve çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.
Açıklamada, Putin'in, gösterdiği ilgi ve tebriklerden dolayı Aliyev'e teşekkür ettiği aktarıldı.
Rusya ile Azerbaycan arasındaki çeşitli alanlardaki dostane ilişkilerin başarılı şekilde geliştiğini vurgulayan Aliyev ve Putin'in, gelecekteki işbirliği konularını ele aldığı kaydedildi.