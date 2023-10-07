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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi. Putin ise Aliyev'e teşekkür etti ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin başarılı şekilde geliştiğini vurguladı.