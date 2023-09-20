Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugünün dönüş noktası cuntacıların teslim olmasıdır ve Karabağ'daki insanlar için yeni bir şans ortaya...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugünün dönüş noktası cuntacıların teslim olmasıdır ve Karabağ'daki insanlar için yeni bir şans ortaya çıkıyor" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugünün dönüş noktası cuntacıların teslim olmasıdır ve Karabağ'daki insanlar için yeni bir şans ortaya çıkıyor" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika