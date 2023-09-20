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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugünün dönüş noktası cuntacıların teslim olmasıdır ve Karabağ'daki insanlar için yeni bir şans ortaya...

Politika Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugünün dönüş noktası cuntacıların teslim olmasıdır ve Karabağ'daki insanlar için yeni bir şans ortaya çıkıyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bugünün dönüş noktası cuntacıların teslim olmasıdır ve Karabağ'daki insanlar için yeni bir şans ortaya çıkıyor" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İlham Aliyev Politika Haberler

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