Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bazı ülkeler bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullanarak, "Bize karşı...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bazı ülkeler bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullanarak, "Bize karşı asılsız suçlamalarda bulunanlar bizim yakamızı bıraksın" dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bazı ülkeler bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullanarak, "Bize karşı asılsız suçlamalarda bulunanlar bizim yakamızı bıraksın" dedi. - BAKÜ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika