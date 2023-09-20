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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bazı ülkeler bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullanarak, "Bize karşı...

Politika Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bazı ülkeler bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullanarak, "Bize karşı asılsız suçlamalarda bulunanlar bizim yakamızı bıraksın" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bazı ülkeler bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullanarak, "Bize karşı asılsız suçlamalarda bulunanlar bizim yakamızı bıraksın" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İlham Aliyev Politika Haberler

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