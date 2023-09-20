Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bazı ülkeler bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullanarak, "Bize karşı...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Bazı ülkeler bölgeden ne kadar uzak olursa bölge için o kadar iyi olur" ifadelerini kullanarak, "Bize karşı asılsız suçlamalarda bulunanlar bizim yakamızı bıraksın" dedi.