Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının paraflanması Güney Kafkasya'yı bir barış alanına...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının paraflanması Güney Kafkasya'yı bir barış alanına dönüştürecek" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının paraflanması Güney Kafkasya'yı bir barış alanına dönüştürecek" dedi. - GEBELE

