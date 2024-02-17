Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Aliyev, "Azerbaycan barış sürecine kararlıdır ve bir an önce barış anlaşmasının imzalanması ulusal çıkarlarımıza uygundur" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 60. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ABD tarafının talebiyle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Azerbaycan ile ikili ilişkilere çok önem verdiklerini belirten Blinken, Azerbaycan ve ABD arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için güzel fırsatların bulunduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP29) önemine değinen Blinken, "Bu konuyu güçlü bir şekilde destekliyoruz. Bu etkinliğin başarılı olması ve aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı ve onurlu bir barışın sağlanması için elimizden geleni yapmayı arzu ediyoruz. ABD bu yönde faydalı çalışmalar yaptı ve yapmaya devam edecek. Konuşulacak birçok konu var. Bugün bizimle görüşmeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz" dedi.

"Azerbaycan barış sürecine kararlıdır"

COP29'un Azerbaycan ve ABD arasındaki ikili gündemin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu, gündemimizdeki konuların kapsamını genişletiyor ve bu yılki tüm girişimlerimize ABD'den destek bekliyoruz. Sizin belirttiğiniz gibi gündemimizde bir konu daha var, o da Kafkasya'daki bölgesel durum ve özellikle de Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması ihtimali. Azerbaycan barış sürecine kararlıdır ve bir an önce barış anlaşmasının imzalanması ulusal çıkarlarımıza uygundur. Bu yöndeki çabalarından dolayı ABD'ye ve özellikle sizin şahsınıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Görüşmede bölgesel bağlantılar, ulaşım, Orta Koridor ve ilgi duyulan meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. - MÜNİH