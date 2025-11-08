Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 8 Kasım Zafer Günü kapsamından düzenlenen törende, "Burada değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan aramızda. Değerli kardeşim Karabağ Savaşı'nın ilk saatlerinden itibaren bize olan desteğini dile getirdi. Azerbaycan halkı, bu kardeş desteğini hiçbir zaman unutmayacak. uşa Beyannamesi imzaladıktan sonra ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine yükseldi. Bugün, Pakistan askerleri de ilk kez Azadlık Meydanı'nda bizimle birlikte. Bu, üç ülkenin birliğini gösteriyor" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika